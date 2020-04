Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei am Donnerstag gefragt und gehöre zu den Spitzenreitern im DAX. Unterstützung liefere dabei u.a. eine leicht positive Branchenstudie der US-Investmentbank JPMorgan. Die größten denkbaren Risiken durch die Covid-19-Krise seien im europäischen Bankensektor noch nicht eingepreist, so Analyst Kian Abouhossein. In einem langfristigen Rezessionsszenario gäbe es für den Sektor demnach ein weiteres Risiko von 15 bis 20%. In seinem Basisszenario rechne der Analyst allerdings bereits wieder mit einer schrittweisen Erholung von der Virus-Krise. Zudem erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis nach dem jüngsten Kurssturz nun ausgewogener. Viele Bank-Aktien habe die Verkaufspanik an den Märkten durch die Coronakrise in den vergangenen Wochen besonders hart erwischt.Für die Deutsche Bank-Aktie habe Abouhossein daher jetzt sein "neutral"-Rating bestätigt. Mit dem unveränderten Kursziel von 6 Euro sei sie nach seiner Einschätzung auf dem aktuellen Niveau jedoch fast fair bewertet.Nach erneuten Kursverlusten in den letzten Tagen sei die Deutsche Bank-Aktie am Donnerstag wieder gefragt. "Der Aktionär" bleibe bei der Deutschen Bank weiterhin an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link