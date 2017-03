Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Zu viele Fragezeichen - Finger weg! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse über den Verkauf der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nachzudenken.Das Thema "Kapitalerhöhung" sei noch nicht verdaut, denke der Börsenexperte. Seit der Ankündigung der Kapitalerhöhung habe der Kurs der Deutsche Bank-Aktie deutlich nachgegeben. Die Kapitalerhöhung werde am 21. März starten und bis zum 6. April laufen. Die Deutsche Bank könne sich schon sicher sein, dass der Großteil der Großaktionäre mitziehe. Die große Frage sei jedoch, ob viele Kleinaktionäre die siebte Kapitalerhöhung in neun Jahren mittragen würden. Der theoretische Kurs der Deutsche Bank-Aktie, den man schon berechnen könne, werde nach der Kapitalerhöhung im Bereich von 16 Euro liegen, was einen deutlichen Abschlag gegenüber dem aktuellen Preisniveau bedeute.Deswegen rate der Aktienprofi den Anlegern, bei der Deutsche Bank-Aktie nicht zuzugreifen. Bei den 16 Euro müsse es nach der Kapitalerhöhung eben nicht bleiben. 2017 und 2018 würden Übergangsjahre für die Deutsche Bank AG sein. Ob die neue Strategie fruchte, stehe auch in den Sternen.Wer bei der Deutsche Bank-Aktie investiert ist, sollte auch darüber nachdenken zu verkaufen, weil der Kurs durch die Kapitalerhöhung auf jeden Fall sinken wird, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2017)