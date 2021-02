Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,386 EUR -0,92% (26.02.2021, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,584 EUR +3,91% (25.02.2021)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,725 USD +2,29% (25.02.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den ersten Wochen des Jahres scheine es ähnlich wie 2020 zu laufen. Die Aktie der Deutschen Bank lege kräftig zu und lasse den Branchenindex hinter sich. Das Gesamtjahr habe der Wert dann mit rund 30 Prozent plus im Peergroup-Vergleich sehr gut abgeschlossen. Der Rückenwind für die Aktie könnte noch eine Weile anhalten.Mit einer höheren Inflation komme die Börse noch zurecht, aber steigende Zinsen seien Gift. Gebe es wieder auskömmliche Zinszahlungen für Anleihen, dann würden Aktien unattraktiver, da sie riskanter seien. Soweit sei der Markt noch lange nicht, aber es gehe um die Signalwirkung. Bankaktien würden hingegen von anziehenden Renditen profitieren und als Zykliker würden sie steigen, wenn es im Frühjahr oder Sommer zu einem Aufschwung komme.Die Deutsche Bank hoffe darauf, dass 2021 besser werde als das letzte Jahr. Das habe CEO Christian Sewing zuletzt beim Neujahresempfang der Bank gesagt. Dabei glaube man an eine rasche Erholung der Wirtschaft und die Eindämmung des Virus. Nach wie vor gebe es aber lediglich mit Andrew Lim von der Société Générale nur einen Analysten, der die Aktie zum Kauf empfehle. Er habe ein Kursziel von 13,00 Euro ausgegeben.Die Anleger würden das offenbar anders sehen. Seit Jahresbeginn habe die Deutsche Bank-Aktie rund 18 Prozent an Wert gewonnen und dabei den Branchenindex Euro-Stocks-Banks (16 Prozent) hinter sich gelassen. Im DAX sei das Papier aktuell die Nummer 2 bei der Performance in 2021.Mutige nutzen das Sentiment und kaufen sich ein paart Anteile in ihr Depot, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Zielkurs liege bei 13,00 Euro. Dabei sollte ein Stopp bei 7,00 Euro gesetzt werden. Investierte Anleger sollten die Aktie halten. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link