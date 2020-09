Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,972 EUR -1,15% (30.09.2020, 08:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,27 USD -1,90% (29.09.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.09.2020/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie könnte wieder unter Druck geraten - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 16. März 2020 sei die Aktie auf ein Allzeittief bei 4,45 EUR gefallen. Anschließend habe sie sich auf 9,20 EUR erholt. Am 21. Juli sei der Wert an diesem Hoch gescheitert. Seitdem befinde er sich erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei die Aktie zunächst auf 7,30 EUR gefallen. Am 21. September sei es zum Rückfall unter dieses Tief gekommen. Am Montag habe sich der Aktienkurs deutlich erholt und sei an diese Marke zurückgekehrt. Gestern habe er aber bereits wieder unter Druck gestanden.Damit könne die Erholung vom Montag als Rebound an die alte Unterstützung bei 7,30 EUR angesehen werden. Die Aktie der Deutschen Bank könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten und bis ca. 6.30 EUR bzw. 5,87 EUR abfallen. Ein Anstieg über 7,30 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde die Lage kurzfristig entspannen und der Aktie Potenzial in Richtung 7,90 EUR eröffnen. (Analyse vom 30.09.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,074 EUR -2,72% (29.09.2020, 17:35)