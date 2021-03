Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank würden sich zuletzt volatil zeigen. Angetrieben von Meldungen über steigende Zinsen in den USA hätten die Papiere zuletzt kräftig zugelegt. Allerdings stünden beide Notierungen vor hartnäckigen Widerständen. In Deutschland sei zudem erneut Sand im Getriebe bei den Coronahilfen für Unternehmen. "Der Aktionär" liefere eine Einschätzung.Wie jetzt bekannt geworden sei, habe das Bundeswirtschaftsministerium bereits am Freitag die Abschlagszahlungen aus mehreren Hilfsprogrammen für Firmen gestoppt. Denn Unbekannte hätten unter Zuhilfenahme von falschen Identitäten Gelder beantragt und ausgezahlt bekommen. Zuerst habe der Business Insider über den Vorfall berichtet. Wie hoch der Schaden genau sei, bleibe unklar, aber für die betroffenen Unternehmen sei es bitter. Aktuell würden vorerst keine weiteren Hilfen für Firmen fließen, die um ihre Existenz kämpfen würden.Aktuell sei nicht absehbar, wie lange die Zahlungen ausgesetzt würden. Bisher hätten die staatlichen Hilfen viele Unternehmen gestützt, die ansonsten wohl bereits insolvent wären. Allerdings sei die Antragspflicht für Pleiten weiterhin in Teilen bis April ausgesetzt. Gerade die Commerzbank könnte die Folgen der verzögerten Auszahlungen noch treffen. Allerdings sei die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle bereits 2020 für das erste Quartal erhöht worden. Zudem sei wahrscheinlich, dass das Insolvenzrecht bis zur Bundestagswahl im Herbst aufgeweicht bleibe.Die Deutsche Bank dürfte nach wie vor vom florierenden Investmentbanking profitieren, das im letzten Jahr fast den gesamten Gewinn eingefahren habe. Steigende Renditen am Anleihemarkt und neue Höchststände an den Börsen sollten für satte Erlöse im Handelsgeschäft sorgen. Zudem dürfte der M&A-Markt aufgrund der globalen Konjunkturerholung weiter an Fahrt aufnehmen.Beide Aktien bleiben aussichtsreich, eignen sich aber nur für risikoaffine Anleger, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.