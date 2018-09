XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,633 EUR -1,34% (07.09.2018, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,618 EUR -1,65% (07.09.2018, 16:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,15 USD -2,02% (07.09.2018, 16:21)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während die Deutschen Bank mit ihrem Umbau kämpfe, Abteilungen schließe, Personal abbaue und Kosten senke, leide auch ihr größter Aktionär. Der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA habe bereits in den vergangenen Monaten seine Beteiligung an dem deutschen Geldhaus reduziert. Nun stehe HNA offenbar komplett vor dem Absprung. Die Deutsche Bank-Aktie zähle am Freitag einmal mehr zu den größten Flops im DAX.Allein die Spekulationen über den HNA-Ausstieg würden für weitere Unruhe bei der Deutschen Bank sorgen. Der DAX-Titel sei am Freitag zeitweise bis auf 9,50 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gerutscht.Die jüngste Seitwärtsrange sei nun nach unten verlassen worden, was technisch betrachtet weitere Kursabschläge nach sich ziehen könnte. Ein Test des Tiefs bei 8,76 Euro sei nicht ausgeschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: