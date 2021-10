Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei nach Zahlen am Mittwoch regelrecht abgestraft worden, der Wert habe fast sieben Prozent im Minus geschlossen. Ursächlich für den Abverkauf dürften vor allem die unerwartet höheren Kosten gewesen sein. Dabei könnte hier in Q4 noch mehr kommen. Das sei allerdings eine gute Nachricht, die derzeit völlig untergehe. Außerdem rede niemand über ein Segment, das die Talsohle erreicht haben könnte.Der Vorsteuergewinn von 554 Millionen Euro sei durch zusätzliche Restrukturierungskosten von 700 Millionen Euro überschattet worden. Anleger würden sich an alte Zeiten erinnert fühlen, als das Management der Deutschen Bank immer wieder Versprechen gebrochen habe und bei der Kostensenkung nicht vorangekommen sei. Bisher sei das unter CEO Christian Sewing anders gewesen, er habe stets Wort gehalten. Bis jetzt mehrere Einmaleffekte zusammengekommen seien. Sicher mache es auch Sinn, mehr Geld für die IT und die Compliance in die Hand zu nehmen. Störungen und weitere Rechtsstreitigkeiten könne das Institut nicht brauchen.Im vierten Quartal dürfte die Bank erneut Transformations-Aufwendungen buchen. Darauf würden Aussagen von Sewing im Rahmen der Zahlenpräsentation hindeuten. Demnach seien 90 Prozent der bis Ende nächsten Jahres geplanten Kosten bereits verdaut, den Großteil der verbleibenden Aufwendungen wolle das Management daher noch in diesem Jahr buchen. Die Belastungen, die dann noch 2022 anfallen könnten, würden somit reduziert, was den Druck auf die Gewinne nehme.Völlig untergegangen sei zudem die Entwicklung der Unternehmerbank, die neben der Privatkundensparte den zinsabhängigen Geschäftsbereichen zuzuordnen sei. Seit Beginn der Sanierung 2019 seien hier die Erträge immer weiter gefallen, die fallenden Zinsen und die hohe Corona-Risikovorsorge hätten die Ergebnisse belastet. In Q3 seien die Erträge bei 1,26 Milliarden Euro konstant gegenüber dem Vorjahr geblieben. Der Vorsteuergewinn habe mit 292 Millionen den höchsten Wert seit Beginn des Umbaus erreicht. Die materielle Eigenkapitalrendite sei von 5,1 auf 7,8 Prozent gesprungen und erreiche damit fast den für Ende nächsten Jahres ausgegeben Zielwert von acht Prozent. Verwahrentgelte auf Einlagen und sinkende Kosten hätten geholfen.Nach den starken Kursverlusten am Mittwoch habe sich die Aktie noch nicht wieder gefangen. Zum Wochenausklang wäre wichtig, dass die Notierung klar über der Marke von 11,00 Euro schließe. Der nächste Widerstand von Relevanz liege bei 11,35 Euro.Investierte beachten den Stopp bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Unentschlossen sollten vorerst abwarten, bis sich eindeutige Chartsignale ergeben. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link