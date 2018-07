Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,238 +0,75% (18.07.2018, 08:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,87 -2,22% (17.07.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.07.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe."False break eröffnet Erholungschance" hätten sie zuletzt in Bezug auf die Deutsche Bank-Aktie getitelt. Damit hätten sie einen Prognosetreffer gelandet, welcher zu einer Verfestigung der seinerzeit beschriebenen Stabilisierung beitrage. Neben dem durch ein "bullish engulfing" bestätigten "Hammerumkehrmuster" trage hierzu vor allem die Rückkehr in den seit April 2014 bestehenden Abwärtstrendkanal sowie der Bruch des steilen Baissetrends (akt. Bei 9,60/9,76 EUR) bei. Da sich auch auf Monatsbasis voraussichtlich ein "bullish engulfing"-Umkehrmuster ergeben werde, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt gute Chancen für eine Fortsetzung des eingeleiteten Erholungsimpulses sehen.Begünstigt werde dieser durch verschiedene quantitative Indikatoren. So stehe im Verlauf des RSI, nach dem Bruch des Baissetrends seit Ende 2017, mittlerweile ein "handfestes" Einstiegssignal zu Buche. Gleichzeitig "arbeite" der trendfolgende MACD an einem neuen Einstiegssignal. In dieser Gemengelage definiere das Tief von Anfang April (10,82 EUR) ein erstes Anlaufziel, ehe der Banktitel perspektivisch sogar Kurs auf die 38-Wochen-Linie (akt. bei 12,79 EUR) nehmen dürfte. Als Absicherung seien indes die beiden o. g. Trendlinien bei 9,76/9,60 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,166 EUR -1,36% (17.07.2018, 17:35)