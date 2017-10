XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,12 EUR -0,28% (30.10.2017, 12:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,32 USD -2,39% (27.10.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Verkaufssignal droht! ChartanalyseDas Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) befindet sich seit Anfang Mai in einem intakten Abwärtstrend, der von 17,65 Euro auf ein Verlaufstief Anfang September von 13,11 Euro abwärts reichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.An dieser Stelle sei der Wert kurzfristig zur Oberseite abgedreht und habe zuletzt die markante Widerstandszone um 14,85 Euro getestet. Mitte vergangener Handelswoche seien die Kursnotierungen schließlich an diesem Niveau zur Unterseite wieder abgeprallt und hätten im Freitagshandel nach dem für Banken enttäuschenden EZB-Zinsentscheid den jüngsten Aufwärtstrend durchbrochen.Solange sich die Kursnotierungen der Deutschen Bank oberhalb des Niveaus von rund 14,00 Euro halten könnten, sei zunächst eine Seitwärtskonsolidierung mit leicht steigender Tendenz zu favorisieren. Ein Bruch dieser Marke führe hingegen zu einer direkten Verkaufswelle, die sich zunächst bis in den Bereich von 13,50 Euro ausbreiten sollte. Darunter sei mit einem Kursrückgang auf die Septembertiefs bei 13,11 Euro auszugehen.Eine merkliche Entspannung des bisher bärischen Chartbildes ergibt sich hingegen erst oberhalb von 15,50 Euro, in diesem Fall könnten Bullen versuchen den seit Mai bestehenden Abwärtstrend zu durchdringen und weitere Kursgewinne an 16,90 Euro zu etablieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.10.2017)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,222 EUR -1,08% (27.10.2017, 16:21)