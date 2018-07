XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,24 EUR +6,59% (16.07.2018, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,264 EUR +6,78% (16.07.2018, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,24 USD +0,36% (13.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Strohfeuer oder Trendwende? ChartanalyseDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat nach vorgezogenen Zahlen zum zweiten Quartal dank Ertragssteigerungen und Fortschritten bei der Restrukturierung einen Vorsteuergewinn von rund 700 Mio. Euro erzielt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach Steuern seien noch etwa 400 Mio. Euro übrig geblieben, wie die Bank mitgeteilt habe. Der vollständige Zwischenbericht werde wie geplant am 25. Juli veröffentlicht.Technisch habe sich die Aktie der Deutschen Bank damit nun über einen ersten wichtigen Widerstand bestehend aus dem EMA 50 hinweg gesetzt und habe sogar wieder in den zweistelligen Kursbereich zurückkehren können. Aber die heute an den Tag gelegten Kursgewinne würden zum großen Teil auf Eindeckungskäufen großer Adressen resultieren, die zuvor noch negativ für die Bank positioniert gewesen seien. Daher müsse auf die kommenden Tage genau geschaut werden, ehe ein größeres Investment gestartet werde.Ein Investment in das Wertpapier der Deutschen Bank bleibe trotz positiver Nachrichtenlage weiter hoch spekulativ. Trotzdem könnte die Aktie kurzfristig weiter gen Norden tendieren und sich in den kommenden Tagen bis in den Bereich von rund 11,00 Euro hocharbeiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: