Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,924 EUR +1,43% (09.07.2018, 08:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,46 USD +2,96% (06.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.07.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) befindet sich seit vielen Jahren in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily AKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie am 27. Juni 2018 unter das Tief aus dem September 2016 bei 8,834 EUR und damit auf den tiefsten Stand seit mindestens 1987 zurückgefallen. Nach einem Tief bei 8,755 EUR habe allerdings eine Erholung eingesetzt. Dabei sei der Wert am Freitag auf den Widerstandsbereich zwischen 9,849 EUR und 10,130 EUR getroffen. Nach einem starken Vormittag hätten am Freitag in der Mittagszeit bereits wieder Abgaben eingesetzt. Die Deutsche Bank sei wieder unter den genannten Bereich zurückgefallen.AusblickDamit könnte die Erholung in der Deutschen Bank zu Ende sein. Abgaben in Richtung 8,834 EUR seien kurzfristig möglich. Sollte die Aktie sogar signifikant unter 8,834 EUR abfallen, würden weitere Abgaben in Richtung 5,00 EUR drohen. Ein Ausbruch über 10,130 EUR würde der Aktie allerdings weiteres Erholungspotenzial verschaffen. Gewinne gen 10,998 bis 11,230 EUR wären dann möglich. (Analyse vom 09.07.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,761 EUR +2,51% (06.07.2018, 17:35)