NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,91 USD -0,53% (22.11.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Pullback eröffnet neue Chancen! ChartanalyseDas Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steckt nach wie vor in einem langfristigen Abwärtstrendkanal fest, im Bereich von 8,83 Euro fand die Aktie jedoch einen tragfähigen Boden vor und speilt nun eine dreiwellige Erholungsbewegung seit Oktober letzten Jahres ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktuell sei Phase zwei mit dem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrendkanal seit den aktuellen Jahreshochs von 17,82 Euro aus Januar abgeschlossen worden, wodurch sich wieder mittelfristiges Kurspotenzial in einer zweiten Kaufwelle andeute. Zuvor aber muss ein regelkonformer Pullback - meistens das Ausbruchsniveau - erfolgen. Dies deute sich im Tageschart nun eindeutig an.Der erfolgreiche Kursanstieg auf ein Verlaufshoch von 16,44 Euro sei vorläufig wobei, zunächst einmal dürfte sich ein kurzfristiger Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau sowie die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 14,85 Euro einstellen. Dieser Support kann wiederum hervorragend für den mittelfristigen Aufbau von Long-Positionen genutzt oder auch als kurzfristiges Ziel eines Short-Investments gesehen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,03 EUR -1,26% (22.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,951 EUR -0,28% (23.11.2017, 08:52)