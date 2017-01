NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,83 +3,07% (24.01.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Philipp Häßler von Equinet:Philipp Häßler, Analyst der Investmentbank Equinet, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Pressespekulationen über einen Teilbörsengang (IPO) der Fondstochter Deutsche Asset Management an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) fest.Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass der deutsche Branchenprimus nach verschiedenen Optionen suche, um sein Kapital aufzustocken, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Einen teilweisen Börsengang sehe Häßler mit gemischten Gefühlen. Einerseits würde die Deutsche Bank AG damit ihre Kronjuwelen weggeben, andererseits wäre ein 25%-IPO eine in Betracht zu ziehende Option, falls so die Kapitalquoten deutlich gesteigert werden könnten.Philipp Häßler, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursziel von 13 Euro bestätigt. (Analyse vom 25.01.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,985 EUR +3,49% (25.01.2017, 14:36)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:19,07 EUR +3,27% (25.01.2017, 14:58)