Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.04.2018/ac/a/d)



Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Von dem überraschenden Wechsel an der Spitze habe das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns kaum profitiert. Das liege auch daran, dass der Handlungsspielraum für den neuen Chef Christian Sewing eher begrenzt sei. Der ausgewiesene Privatbanker habe zudem mit dem kriselnden Investmentbanking kaum Berührungspunkte. Das könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Deutsche Bank die nächste Rolle rückwärts plane.Doch das sei wohl nicht der Fall, an den strategischen Säulen, zu denen auch das Investmentbanking gehöre, solle wohl nicht gerüttelt werden. Sewing solle den Umbau der Deutschen Bank nur schneller vorantreiben. Schaue man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, scheine das eine Herkulesaufgabe zu sein. Und die Aktionäre hätten längst die Geduld verloren, wie der Kursabsturz der Deutsche Bank-Aktie zeige. Ob Sewing in dieser Gemengenlage der richtige Mann sei, bleibt zumindest fraglich.Um der eigentlich erholungsreifen Aktie kurzfristig positive Impulse zu geben, müsse der neue Chef vermutlich eine wirklich überraschende Idee aus dem Hut zaubern, wie er den anhaltenden Bedeutungsverlust der Deutschen Bank endlich stoppen wolle, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,808 EUR +1,20% (13.04.2018, 11:33)