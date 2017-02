Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,151 EUR +0,14% (14.02.2017, 12:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,21 USD +1,43% (13.02.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Neuer Ärger - Die Luft ist erst mal raus! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Moment für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) N, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Es gebe nun neuen Ärger bei der Deutsche Bank AG: Es handle sich um Devisen-Geschäfte. Die Deutsche Bank AG sollte hier ein bisschen manipuliert haben. Es sei nach Meinung des Aktienprofis nichts Dramatisches für die Deutsche Bank AG, denn die Strafzahlungen sollten sich um 160 Mio. Euro bewegen. Das Problem bei der Deutsche Bank AG seien aber nicht die Strafzahlungen, sondern das operative Geschäft und die Frage, wie sich die Deutsche Bank verbessern könne. Dass die Strafzahlungen nun nachlassen würden, reiche nicht aus, um den Kurs der Deutsche Bank-Aktie noch weiter nach oben zu treiben. Die Deutsche Bank-Aktie bewege sich jetzt seitwärts. Die Luft sei nach Ansicht des Börsenexperten erst mal raus. Er würde die Bankaktien und gerade die Deutsche Bank frühestens vielleicht in einem Jahr wieder anschauen.Bei der Deutsche Bank-Aktie ist im Moment nicht so viel zu holen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,145 EUR +0,08% (14.02.2017, 12:11)