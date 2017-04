Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Neue Aktien bei Großanlegern international wider Erwarten sehr gut angekommen - AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bezugsrechtshandel sei jetzt vorbei. Die neuen Aktien seien bei den Großanlegern international wider Erwarten sehr gut angekommen, so der Börsenexperte. Das sei nämlich schon die sechste Kapitalerhöhung bei der Deutsche Bank AG innerhalb der letzten zehn Jahre gewesen. Kurz vor der Kapitalerhöhung habe aber der neue Großaktionär aus China, HNA, seinen Anteil wieder aufgestockt. Auch der mit 10% vor der Kapitalerhöhung größte Einzelaktionär aus Katar habe ein Signal gegeben, dass man dabei sei. Generell hätten internationale Anleger, auch aus den USA, vom institutionellen Sektor her bei der Deutschen Bank zugegriffen. Sicherlich sei der Abschlag zum letzten Kurs vor der Kapitalerhöhung von fast 40% hier auch ein Grund gewesen, denke der Aktienprofi.Was die Rechtsrisiken betreffe, sehe es bei der Deutsche Bank AG etwas besser aus - es sei viel beseitigt worden.Mit der Kapitalerhöhung kommt jetzt die Deutsche Bank AG in eine komfortable Position, was die Eigenkapitalausstattung angeht, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.04.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,65 EUR +0,35% (05.04.2017, 12:39)