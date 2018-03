XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,314 EUR +1,05% (29.03.2018, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,302 EUR +0,78% (29.03.2018, 11:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,76 USD -0,07% (28.03.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wochen-Chart der Deutsche Bank-Aktie zeige, dass sie von 12 auf 11,25 Euro zurückgekommen sei. Der Aktienprofi erinnere dabei daran, dass das operative Geschäft der Deutsche Bank AG nicht gut laufe. 2017 sei das dritte Verlust-Jahr in Folge gewesen. Inzwischen seien die Boni-Geschichten in die Medien gekommen, was die Deutsche Bank weiter belastet habe. Jetzt kreise das Gerücht, dass John Cryan abgelöst werden solle. Das habe zu keiner nachhaltigen Erholung geführt - die Deutsche Bank-Aktie befinde sich nun in einer Seitwärtsbewegung.Den langfristigen Chart der Deutsche Bank-Aktie hält Martin Weiss für wirklich verheerend, zumal, da die letzten drei Jahre an der Börse wirklich toll waren, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: