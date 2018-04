Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Finanzinstitut habe sich am Sonntag von CEO John Cryan getrennt und Vize-Chef Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der Chefwechsel dürfte auch Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung der Deutschen Bank haben.Auch wenn die Trennung von Cryan wenig überraschend komme, würden die Investoren am Montagmorgen positiv reagieren. Im vorbörslichen Handel könne der DAX-Titel über fünf Prozent zulegen. Ob Sewing als altgedienter Mitarbeiter die nötigen, frischen Impulse setzen könne, müsse sich jedoch erst zeigen.Die Aktie der Deutschen Bank bleibt eine Halteposition, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2018)