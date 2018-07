XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,97 EUR +4,70% (06.07.2018, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,882 EUR +3,68% (06.07.2018, 13:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,13 +4,02% (05.07.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie sei zuletzt auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten gefallen. Analysten hätten den Titel aufgegeben. Sei gerade das eine Chance für die Wende?Mit den Geschäftszahlen könne die Deutsche Bank schon seit längerem nicht mehr überzeugen. Und wenn es nicht laufe, dann würden weitere Unglücke oft nicht ausbleiben. Insofern sei es fast folgerichtig gewesen, dass die US-Tochter durch den Stresstest der US-Notenbank gefallen sei. Auch, wenn sich der hiesige Branchenprimus selbst Fortschritte in Übersee attestiere, schüre das Ergebnis die ohnehin latente Sorge um die Stabilität der Deutschen Bank weiter.Die Analysten von Morgan Stanley würden in ihren aktuellen Studien denn auch ein tristes Bild zeichnen. Das zweite Quartal dürfte branchenweit nicht besonders gut ausgefallen sein, und die Niedrigzinsphase in Europa werde vor dem Hintergrund des jüngsten Rückgangs der langfristigen Marktzinsen noch länger belasten, als erhofft. Die Gewinnerwartungen seien daher im Rückwärtsgang, weswegen das Kursziel für die Deutsche Bank von 10 auf 9 Euro gekappt worden sei.Unter sentimenttechnischen Gesichtspunkten sei das durchaus eine interessante Konstellation, allerdings benötige die Aktie zunächst einmal eine Bodenbildung. In jüngster Zeit sei der Titel zumindest nicht mehr stärker gefallen, als der DAX, das stelle schon eine erste Verbesserung dar. Ein Boden sei aber erst in Sicht, wenn die Marke von 10 Euro zurückerobert werden könne. Bis zu diesem technischen Kaufsignal bleibt die Lage instabil, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: