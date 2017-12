Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der Konzern habe gestern zu Beginn der Roadshow für das geplante Teil-IPO der Deutschen Asset Management (Deutsche AM) erste Einblicke gegeben. Demnach werde mittelfristig ein jährliches Nettomittelaufkommen von 3% bis 5% (annualisiert per 30.09.2017: 2,8%; CAGR 2013 bis 30.09.2017: +5%; Assets under Management zum 30.09.2017: 698 Mrd. Euro) angepeilt. Die bereinigte Aufwands-Ertragsquote solle bei unter 65% (per 30.09.2017: 68%) liegen und es werde eine Ausschüttungsquote von 65% bis 75% bezogen auf das Nettoergebnis in Aussicht gestellt.Fraglich bleibe nach Meinung des Analysten ob bzw. inwieweit die gewählte Rechtsform beim geplanten Teil-IPO, das laut Finanzkreisen für das H1/2018 angestrebt sei und bei dem für die Deutsche AM ein Börsenwert von bis zu 7 Mrd. Euro erwartet werde, zu einem Bewertungsabschlag führe. Die Deutsche AM, die in Q1/2018 unter der Traditionsmarke DWS firmieren solle, werde in der Rechtsform einer GmbH & Co. KGaA operieren, in der sich die Deutsche Bank als Kommanditistin auf Dauer eine starke Kontrolle sichere.Insgesamt erachte Rießelmann das geplante Teil-IPO aufgrund der steigenden Visibilität am Markt und des erhöhten Freiraums des Vorstands nach wie vor als positiv.