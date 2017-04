Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die letzte Kapitalerhöhung sei am vergangenen Freitag abgeschlossen worden. Die neuen Aktien seien jetzt in die Notierung des Konzern mit einbezogen. CEO John Cryan möchte den Fokus nun wieder auf Wachstum legen: "Wir haben dank der gestärkten Bilanz auch Kapazitäten für mehr Geschäft. Deshalb können wir wieder gezielt wachsen." Bei der nächsten Hauptversammlung am 18. Mai wolle Cryan mehr: Das Gremium solle der Bank die Erlaubnis geben, unabhängig von der letzten Kapitalerhöhung, in Zukunft das Grundkapital nochmals um die Hälfte zu erhöhen. Damit solle Kapitalbedarf, der kurzfristig anfallen könnte, gedeckt werden.Sehr positiv sei für die Deutsche Bank am Ende der Bezugsrechtehandel verlaufen. Dienstag vergangene Woche sei geschätzt worden, dass ein Viertel der Bezugsrechte verkauft werden müssten. Nach Konzernangaben hätten jedoch tatsächlich 98,9% der Altaktionäre die Papiere ausbezogen. Laut Cryan seien US-Investoren "positiver gestimmt", während der Blick in Europa auf den Bankenmarkt und die Deutsche Bank im speziellen noch skeptischer sei.Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung könne sich die Deutsche Bank endlich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. Cryan sollte die neue Strategie jetzt zügig umsetzen. Die Bremsklötze beim Kurs seien jetzt beseitigt, das Wertpapier sollte steigen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,495 EUR -0,23% (05.04.2017, 09:18)