XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,86 EUR +2,39% (15.02.2017, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,815 EUR +1,95% (15.02.2017, 12:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,53 USD +1,67% (14.02.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Aussichten hellen sich auf - Kursziel 23 Euro - Einsteigen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg in die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Es gebe nun neuen Ärger in Russland. Es handle sich um die Steuerhinterziehung bei der Deutsche Bank AG. Das stehe wohl nicht im Zusammenhang mit der früheren Geldwäsche-Affäre. Der Schaden sollte sich für den russischen Staat auf 150 Mio. Euro belaufen haben. Experten würden davon ausgehen, dass man sich noch außergerichtlich einigen könne.Was die Charttechnik betreffe, sei es zuletzt etwas ruhig geworden. Die Zahlen der der Deutsche Bank AG seien nicht berauschend gewesen, denke der Börsenexperte. Es sei wieder ein Milliarden-Verlust verkündet worden. Jetzt werde der Fokus auf der Strategie stehen und die neuerliche Störung in Russland sollte nach Ansicht des Aktienprofis eigentlich kein Problem sein. Er glaube trotz allem, dass 2017 ein besseres Jahr für die Bank sein werde, weil die größten Rechtsrisiken, vor allem der Hypotheken-Streit in den USA, beigelegt worden seien. Die Deutsche Bank AG sollte jetzt insbesondere von den steigenden Zinsen in den USA profitieren. Trump habe auch in Planung, dass die Regeln für Investmentbanken gelockert würden, was für die Deutsche Bank auch positiv wäre.Der Stoppkurs für die Deutsche Bank-Aktie bleibe im Bereich von 16,70 Euro. Das Kursziel liege im Bereich von 23 Euro.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: