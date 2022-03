Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Mittwoch scheine der Abverkauf am Markt vorerst gebremst. Das gelte auch für die stark gebeutelten Bankenwerte. Abgesehen von nicht kalkulierbaren Zweitrundeneffekten aus Sanktionen und wirtschaftlichen Problemen dürften sich Anleger bald das tatsächliche Engagement der Unternehmen in Russland ansehen. Die Deutsche Bank stehe hier besser da als Konkurrenten in Europa.Der Deutsche Bank-CEO Christian Sewing sei zugleich Präsident des Deutschen Bankenverbandes. Auch in dieser Rolle habe er gegenüber der "Bild-Zeitung" gesagt: "Die deutschen Banken haben seit 2014 ihr Engagement in Russland stark reduziert. Für unser Bankensystem insgesamt ist das Risiko überschaubar. Die Sicherheitspuffer der europäischen Banken sind höher denn je."In Summe hätten deutsche Banken - nach letzten verlässlichen Daten von Ende September 2021 - Forderungen gegenüber Russland i.H.v. 5,2 Mrd. Euro. Damit bewege sich der Sektor eher im Mittelfeld. Das stark mit Osteuropa verbundene Österreich habe über seinen Finanzsektor 11,1 Mrd. Euro im Feuer. Italien und Frankreich würden Werte von jeweils mehr als 23 Mrd. Euro erreichen. Das geht laut der Börsen-Zeitung aus Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hervor.Die Deutsche Bank habe 2015 ihre Investmentbanking-Aktivitäten in Russland geschlossen und habe auch in den folgenden Jahren das Geschäft heruntergefahren. Aktuelle Zahlen für 2021 würden erst mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht. 2020 habe jedoch der Umsatz durch Geschäfte in Russland 45 Mio. Euro oder 0,2% des Gewinns betragen. Laut Bloomberg Intelligence dürfte das Engagement aktuell unter 1 Mrd. Euro liegen.Die Deutsche Bank-Aktie pendele derzeit knapp über der 10-Euro-Marke. Halte die psychologisch wichtige Marke nicht, liege die nächste Unterstützung bei 9,83 Euro in Form eines Verlaufshochs. Die Situation dürfte noch länger volatil bleiben, Bankaktien würden besonderes Abwärtspotenzial besitzen. "Der Aktionär" rate derzeit von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link