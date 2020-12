Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus habe an seinem jüngsten Kapitalmarkttag vor knapp einer Woche ihr Sparziel verschärft. Neben der Erhöhung der Ertragsaussichten im Investmentbanking würden der Firmenkundensparte und vor allem dem Segment Privatkunden weniger Zuwächse zugetraut. Das Management lege nun nach.Im Fokus stehe dabei zunächst die Privatkundensparte. Die Guidance für Erträge und Gewinn habe beim Kapitalmarkttag gesenkt werden müssen. Statt einem jährlichen Ertragswachstum von zwei Prozent ab 2022 halte das Management nun nur noch ein Prozent für realistisch. Der Bankenmarkt in Europa sei hart umkämpft und die immer niedrigeren Zinsen würden das Geschäft zusätzlich erschweren.Nun gebe es eine neue Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern, wie das "Handelsblatt" berichte. So sollten bis Ende 2022 2.300 Vollzeitstellen im Bereich Operations abgebaut werden. Diese Abteilung umfasse administrative Aufgaben wie die Kreditsachbearbeitung oder die Kontoführung. Davon würden 1.000 bereits aus älteren Sparprogrammen resultieren. Der zusätzliche Abbau solle überwiegend durch die natürliche Fluktuation, also Altersteilzeit und die Versetzung von Mitarbeitern vonstattengehen.Die Deutsche Bank setze darauf, dass durch die an Fahrt gewinnende Digitalisierung und Automatisierung viele Prozesse nicht mehr von Menschen ausgeführt werden müssten. Die Kosten in der Privatkundensparte würden dieses Jahr wahrscheinlich um 400 Mio. Euro sinken, bis Ende 2022 sollten weitere 800 Mio. Euro hinzukommen. Kürzlich sei bereits angekündigt, dass in der Zentrale 350 der 1.000 Jobs wegfallen würden. Zudem würden rund 100 der 500 Filialen in Deutschland geschlossen.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 6,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Ziel liege bei 13,00 Euro. (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link