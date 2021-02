XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,93 EUR +1,32% (23.02.2021, 17:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,03 USD +0,33% (23.02.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Papier des Frankfurter Finanzinstituts befinde sich wieder im Aufwind. Die Deutsche Bank-Aktie habe an zehn der letzten zwölf Handelstage im Plus geschlossen und sich immer weiter nach oben geschoben. Rückenwind gebe das Sentiment und ein Analystenkommentar von Goldman Sachs.Der Branchenindex EURO STOXX Banks habe seit Anfang Februar rund 18% zugelegt. Ursächlich dafür seien v.a. die steigenden Bondrenditen. Die Zinsen der 10-jährigen Bundesanleihen würden zwar noch immer im negativen Bereich rentieren, aber nicht mehr so tief wie noch vor Wochen. 30-jährige Anleihen der Bundesrepublik Deutschland würden seit einiger Zeit erstmals wieder positive Renditen abwerfen. Steigende Zinsen würden Rückenwind für Bankaktien geben und v.a. Investmentbanken wie der Deutschen Bank helfen.Die Deutsche Bank-Aktie könnte heute von 10-Euro-Marke knacken. Interessant sei, ob die Hürde nachhaltig genommen werde und der Kurs auch in den kommenden Tagen darüber notiere. Mutige Anleger könnten eine Position aufbauen, das Ziel liege bei 13 Euro. Ein Stopp werde bei 7 Euro platziert, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,932 EUR +0,88% (23.02.2021, 22:26)