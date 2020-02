Unternehmensnachrichten



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) befinde sich heute im Aufschwung. Der Elektrohändler habe für das 4. Quartal 2019 einen Gewinn ausgewiesen. Während der Umsatz um 0,8% auf 6,82 Mrd. EUR zurückgegangen sei, sei das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 36% auf 319 Mio. EUR gestiegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei im Vergleich zum Vorjahr um 48,9% auf 0,47 EUR gestiegen. CECONOMY habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 (ende am 30. September) bestätigt. Die Aktie sei der stärkste Wert im deutschen Small-Cap-Index und gewinne über 10%.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) falle zusammen mit anderen europäischen Modeunternehmen, nachdem die in London ansässige Burberry Group (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2) gesagt habe, dass der Ausbruch des Coronavirus die Verkäufe in China beeinträchtige. Der Finanzchef des britischen Modehauses habe gesagt, dass die Verkäufe in den noch offenen Geschäften um 70% bis 80% zurückgegangen seien.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und andere Lkw-Hersteller hätten eine Klage in Höhe von 867 Mio. EUR abgewiesen. In der Klage sei behauptet worden, dass es ein Preiskartell gebe und dass den Verbrauchern überhöhte Rechnungen gestellt worden seien.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe bekanntgegeben, dass sich die Netto-Bestellungen für Januar auf 274 Verkehrsflugzeuge belaufen würden. Die Brutto-Bestellungen hätten sich auf 296 belaufen, bevor Stornierungen berücksichtigt worden seien. Der Flugzeughersteller habe im Laufe des Monats 31 Flugzeuge ausgeliefert.



Analystenreaktionen



- Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) sei bei der Citigroup zum "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 46 EUR).

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffnen heute tiefer, da die Anleger über die deutliche Zunahme der Coronavirus-Infektionen außerhalb Chinas besorgt waren, so die Experten von XTB.Japan habe mitgeteilt, dass 41 Personen des unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes heute positiv auf das Virus getestet worden seien. Darüber hinaus würden die schwachen Daten zur Industrieproduktion zusätzlichen Druck ausüben. Bergbau- und Automobilwerte seien heute die größten Underperformer.Deutsche Industrie habe weiter zu kämpfenDie heutigen Daten zur deutschen Industrie hätten erneut enttäuscht. Die Industrieproduktion sei um 3,5% im Monatsvergleich gegenüber einem erwarteten Rückgang von 0,2% im Monatsvergleich gefallen. Der jährliche Einbruch habe 6,8% betragen - dies sei der 14. monatliche Rückgang in Folge. Während die Rückgänge breit angelegt gewesen seien, hätten die Hersteller von Investitionsgütern den größten Produktionsrückgang erlebt. Gestern hätten die Daten gezeigt, dass der Auftragseingang so stark zurückgegangen sei wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.