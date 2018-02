Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer schichteten ihre Positionierungen in der Berichtswoche zum 30. Januar stark um, so die Analysten der Commerzbank.



Bei Kakao hätten sie ihre Netto-Short-Positionen halbiert, nachdem die ivorischen Anlieferungen in der laufenden Saison wohl doch nicht über, sondern nur gleichauf mit denen des Vorjahres lägen. Zudem seien die weltweiten Kakaobestände wohl ebenfalls niedriger als bisher gedacht. Bei Sojabohnen sei der prozentuale Abbau sogar noch höher und bei Mais und Weizen ebenfalls beachtlich gewesen. Inzwischen hätten sich die Wettervorhersagen sowohl für die US-Weizenanbaugebiete als auch für die argentinischen Sojabohnenfelder verbessert - in beiden Fällen würden einige Wetterdienste endlich die dringend benötigten Niederschläge prognostizieren. Dies dürfte eher für eine wieder skeptischere Einschätzung der künftigen Preisentwicklung sorgen, sodass möglicherweise eine teilweise Korrektur der heftigen Vorwochenveränderung vorgenommen worden sei.



Viele Marktteilnehmer dürften auch die in der Vorwoche auf mehrmonatige Höchststände gestiegenen Mais- und Weizenpreise für Gewinnmitnahmen genutzt haben, was ebenfalls auf die Preise drücke. Sollten sich die günstigen Wettervorhersagen allerdings nicht bewahrheiten, könne sich das Blatt rasch wieder wenden. Neue Positionierungsdaten bis einschließlich heute veröffentliche die amerikanische Terminmarktaufsichtsbehörde CFTC am Freitag. (06.02.2018/ac/a/m)





