Umsatz im Online-Einzelhandel von Januar bis September 2019: +8,8% zum Vorjahr



Befeuert wird der Boom der Branche durch veränderte Kaufgewohnheiten: Die Menschen in Deutschland kaufen immer mehr im Internet ein und bescheren den Online-Händlern wachsende Umsätze. Dies hält auch im Jahr 2019 an. Von Januar bis September setzte der Online-Einzelhandel real (preisbereinigt) 8,8% mehr um als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich dazu verläuft die Entwicklung im Einzelhandel in Verkaufsräumen auf einem niedrigeren Niveau. In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 lag der Umsatz im Einzelhandel in Verkaufsräumen nur um 2,2% über dem Umsatz des Vorjahreszeitraums.



Dieser Boom im Online-Einzelhandel sowie das gestiegene Brief- und Paketporto führten zu einem überdurchschnittlichen Preisanstieg für Unternehmen und Haushalte: Von 2015 bis zum 2. Quartal 2019 stiegen die Preise für Leistungen aus dem Wirtschaftszweig der Post-, Kurier- und Expressdienste um 7,3%. Zum Vergleich: Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich um 3,4%.



Produktion von Kartonagen von 2010 bis 2018 um 15% gestiegen



Was der Online-Handel liefert, steckt meistens in Pappkartons und stellt nicht nur die Post-, Kurier- und Expressdienste vor Herausforderungen, sondern auch die Verpackungsindustrie und die Abfallwirtschaft. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland rund 7,1 Millionen Tonnen Schachteln und Kartons aus Wellpapier oder Wellpappe produziert. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist das eine Steigerung von 15%; damals wurden knapp 6,2 Millionen Tonnen hergestellt. Damit erreichte die Produktion in Deutschland einen Höchststand.



Das Abfallaufkommen von Papier, Pappe und Kartonagen der privaten Haushalte und der Industrie lag 2017 in Deutschland bei 7,8 Millionen Tonnen und damit höher als die Abfallmenge an gemischten Verpackungen und Wertstoffen (5,7 Millionen Tonnen) sowie die Abfallmenge an Glas (2,6 Millionen Tonnen). 73% des Abfalls aus Papier, Pappe und Kartonagen gehen auf das Konto der privaten Haushalte. (12.12.2019/ac/a/m)







