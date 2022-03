Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (29.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Der Arzneimittelhersteller Dermapharm rechne dank der Kooperation mit BioNTech und der Cannabis-Legalisierung mit einem weiter profitablen Wachstum. "Trotz der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine blicken wir optimistisch auf das Geschäftsjahr 2022", habe Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung gesagt.Der Vorstand peile demnach für die laufenden zwölf Berichtsmonate ein Umsatzplus von 10 bis 13 Prozent an, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle um 3 bis 7 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 anziehen.Zum Wachstum sollten neben dem Kerngeschäft die erweiterte Impfstoffkooperation mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech und das zuletzt übernommene Cannabisgeschäft beitragen, das in diesem Jahr in das Unternehmen integriert werden solle. "Die zu erwartende Liberalisierung des Cannabismarktes bietet darüber hinaus zusätzliches Wachstumspotenzial", habe Feldmeier ergänzt.Das Segment "Pflanzliche Extrakte" werde seit Beginn des laufenden Jahres durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickele, produzierte und vermarkte, ergänzt. Die C³-Gruppe sei Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich.Die endgültigen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 gebe Dermapharm mit dem vollständigen Geschäftsbericht 2021 am 12. April 2022 bekannt.Die Ziele des Unternehmens lägen etwas unter den bisherigen Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten. Dementsprechend gehe es am Dienstagvormittag deutlich nach unten mit der Aktie. Auf der Handelsplattform Tradegate verliere Dermapharm gut 5 Prozent auf 58,50 Euro. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar optimistisch für das SDAX -Unternehmen - insbesondere auch was das Cannabis-Geschäft angehe. Allerdings sei die Empfehlung zuletzt unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen und verkauft worden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.