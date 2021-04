Tradegate-Aktienkurs Delticom-Aktie:

8,06 EUR +4,13% (27.04.2021, 09:52)



ISIN Delticom-Aktie:

DE0005146807



WKN Delticom-Aktie:

514680



Ticker-Symbol Delticom-Aktie:

DEX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Delticom-Aktie:

DTOOF



Kurzprofil Delticom AG:



Die Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, NASDAQ OTC-Symbol: DTOOF) ist ein vornehmlich in Europa und den USA tätiges E-Commerce-Unternehmen mit Know-how im Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung, dem Aufbau von Partnernetzwerken sowie im Bereich anspruchsvoller und hocheffizienter Warenkommissionierungs- und Auslieferungslogistik.



Führend ist die Delticom AG bei der Onlinedistribution von Reifen und Autozubehör. Der Onlinehandel mit Gebrauchtwagen und hochwertigen Gourmet- und Biolebensmitteln runden die Produktpalette ab. Delticom besitzt umfassende Erfahrung im internationalen Shopaufbau und langjähriges Know-how im grenzüberschreitenden E-Commerce. Neben dem Design gehören auch die Bereitstellung von Produktbeschreibungen sowie ein umfangreicher Kundenservice in Landessprache zu ihrer Kompetenz. Die Etablierung von effizienten Lager- und Logistikprozessen finden nicht nur beim Reifenhandel und Online-Gebrauchtwagenhandel Anwendung, sondern wird auch Dritten als Dienstleistung angeboten.



Seit der Gründung 1999 hat die in Hannover, Deutschland, ansässige Gesellschaft eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Lager, u. a. ein vollautomatisiertes Kleinteilelager, gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



2018 hat die Delticom AG einen Umsatz von mehr als 645 Mio. EUR generiert. In 73 Ländern betreibt der E-Commerce-Spezialist 475 Onlineshops und -vertriebsplattformen und betreut über 14 Mio. Kunden. Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst allein im Reifengeschäft mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder. Kunden können die bestellten Produkte zur Montage auch zu einem der weltweit rund 40.000 Servicepartner der Delticom AG schicken lassen.



Über 500.000 Autoteile und Zubehörartikel, darunter Motorenöle, Schneeketten oder Batterien, runden das Angebot ab. Mit dem Einstieg in den Online-Gebrauchtwagenhandel wurde das Angebot im Bereich Automotive vervollständigt. Damit hat sich die Delticom AG in diesem Bereich von einem klassischen Onlinehändler zu einem Online-Lösungsanbieter entwickelt. Im Bereich hochwertiger Gourmet- und Biolebensmittel bietet die Delticom AG ein umfassendes Sortiment aus rund 14.000 verschiedenen Lebensmitteln an.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Im Internet unter: www.delti.com. (27.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delticom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Reifenhändlers Delticom AG (ISIN: DE0005146807, WKN: 514680, Ticker Symbol: DEX, Nasdaq OTC-Symbol: DTOOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Restrukturierung bei Delticom trage Früchte. Der Online-Reifenhändler sei in einem corona-bedingt schwierigen Marktumfeld bei rückläufigen Erlösen ein Jahr früher als erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie habe zwar schon Boden gut machen können. Die Analysten von Bankhaus Metzler und der Qurin Privatbank würden allerdings noch immer deutliches Kurspotenzial sehen.Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des Konzepts zur Steigerung der Profitabilität und Fokussierung auf das Kerngeschäft mit Reifen und Kompletträdern und der Marke ReifenDirekt (O-Ton Delticom: "Erfolgreiches Turnaround-Management") schreibe Delticom wieder schwarze Zahlen. Das Nettoergebnis sei 2020 zwar von positiven Einmaleffekten beeinflusst worden. Dank des strikten Working-Capital-Managements sei aber auch beim Free Cash Flow mit plus 34,3 Millionen Euro (Vorjahr: minus 29 Millionen Euro) die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen.Dieser Trend dürfte im laufenden Jahr bei einem prognostizierten Umsatzwachstum zwischen 550 Millionen und 590 Millionen Euro (Vorjahr: 541,3 Millionen Euro) anhalten. Unter dem Strich dürfte im Vergleich zum Vorjahr ohne die Einmaleffekte kleine schwarze Zahlen stehen als im Jahr 2020. Doch auch hier stimme die Richtung und in den kommenden Jahren sei mit weiterem Gewinnwachstum zu rechnen. Passend dazu solle die EBIT-Marge mittelfristig auf drei Prozent (Vorjahr: 1,0 Prozent) gesteigert werden. Aus Sicht des "Aktionär" dürfte hier schon 2022 wieder eine zwei vor dem Komma stehen.Die Quirin Privatbank habe das Kursziel für Delticom nach den Zahlen für 2020 bereits von 7,70 auf 16 Euro mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Online-Händler für Reifen und Kompletträder habe im vergangenen Jahr die Kurve gekriegt und für das laufende Jahr seien die Aussichten vielversprechend, so Analyst Daniel Kukalj. Die Ergebnisse würden belegen, dass die Restrukturierung des Unternehmens erfolgreich sei. Das Bankhaus Metzler ("kaufen") sehe die Aktie bei 15 Euro fair bewertet. Analyst Jürgen Pieper erwarte die Rückkehr auf einen kontinuierlichen und vor allem profitablen Wachstumspfad."Der Aktionär" habe frühzeitig auf die "heiß Turnaround-Story" hingewiesen und setze im Real-Depot auf steigende Kurse. Mit den Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität und mit Blick auf die historischen Bewertungsniveaus - 2015 sei die Aktie bei einer Marge von einem Prozent jenseits der 15-Euro-Marke gehandelt worden - scheine ein Anstieg in Richtung der alten Kursregionen und damit der Analystenziele wahrscheinlich - zumal sich die Bilanzrelationen ebenfalls kontinuierlich verbessern sollten. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delticom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Delticom-Aktie:8,00 EUR +2,04% (27.04.2021, 09:25)