Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es mangels der sich schon im Endstadium befindenden Berichtssaison wenig Neues von der Einzeltitel-Front zu berichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gute Nachrichten habe es auch für Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gegeben. Mitten im Zollstreit wolle China Modelle des Elektroautobauers von der Kaufsteuer befreien. Die Aktien hätten daraufhin knapp 1,8% zulegen können.Nach oben gegangen sei es auch für die beiden Einzelhändler Dollar General (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG) und Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR). Beide Unternehmen hätten bereits am Donnerstag mit guten Quartalszahlen und einem über den Erwartungen liegendem Ausblick punkten können. Der Aktienkurs von Dollar General sei nahezu unverändert geblieben (wobei bereits am Donnerstag ein Kursplus von 11% verzeichnet worden sei), jener von Dollar Tree sei um knapp 4% gestiegen. (02.09.2019/ac/a/m)