Tradegate-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

56,01 Euro -0,78% (23.01.2019, 10:43)



NYSE-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

USD 44,72 +1,50% (23.01.2019, 17:46)



ISIN Dell Technologies-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell Technologies-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie NYSE:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (16.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL).Um den börsennotierten Einheiten Pivotal Software. Secureworks und VMware Rechnung zu tragen, haben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Bewertungsmodell für Dell Technologies Inc. einer Überarbeitung unterzogen.Analyst Paul Coster hat den Konglomeratsabschlag reduziert. Es werde zunehmend offensichtlich, dass die Kombination der Unternehmen Synergien liefern könne.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bestätigen in ihrer Dell Technologies-Aktienanalyse das "overweight"-Votum und heben das Kursziel von 68,00 auf 77,00 USD an.Börsenplätze Dell Technologies-Aktie:Berlin-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:56,47 Euro +0,25% (16.04.2019, 13:55)