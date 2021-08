Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (19.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Die mehrwöchige Erholung scheint beendet - AktienanalyseTrotz eines starken zweiten Quartals schaut der Online-Lieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) etwas pessimistischer auf 2021, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte operative Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert (GMV) werde nun bei circa minus 2,0 Prozent statt bei minus 1,5 bis minus 2,0 Prozent gesehen. Allerdings habe der Vorstand zugleich die Umsatzprognose angehoben: Der GMV des Gesamtjahres solle sich auf 33 Mrd. bis 35 Mrd. Euro statt 31 Mrd. bis 34 Mrd. belaufen. Der Gruppenumsatz solle nun bei bis zu 6,7 Mrd. Euro liegen - also im besten Fall gut 100 Mio. mehr als bislang kommuniziert. Für Gesprächsstoff sorge auch die fünfprozentige Beteiligung am britischen Konkurrenten Deliveroo. Die Berliner würden nun zu den zehn größten Anteilseignern der Briten zählen. Nummer eins sei Amazon mit gut 12,5 Prozent.An der Börse habe jedoch die Enttäuschung über die durchwachsenen Quartalszahlen überwogen. Charttechnisch habe sich die Lage nun eingetrübt: Eine mehrwöchige Erholung auf ein Hoch seit April, das vor wenigen Tagen erreicht worden sei, sei ins Stocken geraten. Die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als kurzfristiger Trendindikator gelte, sei erstmals seit Ende Juni wieder deutlich unterschritten worden. Sollte der Kurs in den Bereich 116 bis 118 Euro abrutschen, könnten auch längerfristige Durchschnittslinien in Gefahr geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2021)