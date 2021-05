Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

109,35 EUR -1,35% (27.05.2021, 12:35)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com (27.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Strategische Kehrtwende führt zu Kursverlusten - AktienanalyseEigentlich hatte der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) mit seinen Zahlen zum ersten Quartal 2021 auf der ganzen Linie überzeugt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dennoch habe der Aktienkurs den Rückwärtsgang eingelegt. Die Talfahrt beschleunigt hätten die neuesten Expansionspläne des Konzerns: Fast zwei Jahre nach dem Verkauf der Essensbestellplattform Lieferando wolle Delivery Hero wieder in Deutschland Fuß fassen. Ab August sollten unter der Marke Foodpanda sowohl Essensauslieferungen als auch die zeitnahe Zustellung von Alltagsgegenständen angeboten werden, habe Delivery Hero mitgeteilt. "Wir haben Deutschland immer im Auge behalten und sehen enorme Möglichkeiten, das Kundenerlebnis zu verbessern", habe Foodpanda-Chef Artur Schreiber gesagt. Bereits im Juni solle eine Beta-Phase anlaufen. Nach dem Start in Berlin wolle Foodpanda auch in weiteren deutschen Städten seinen Service anbieten.Börsianer würden nun befürchten, dass der Konzern noch auf Jahre hinaus Verluste schreiben werde. Für viele Analysten bleibe Delivery Hero dennoch der "Top Pick" im Sektor. Dennoch raten die Experten vom "ZertifikateJournal" Anlegern, wegen der Unsicherheiten besser einen Gang zurückzuschalten. (Ausgabe 20/2021)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:109,30 EUR -0,91% (27.05.2021, 12:30)