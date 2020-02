XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

80,50 EUR +2,37% (12.02.2020, 16:48)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

80,32 EUR +1,93% (12.02.2020, 16:58)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (12.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Delivery Hero habe am Dienstag starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Zum Handelsschluss habe knapp unterhalb der 80-Euro-Marke ein neues Allzeithoch an der Kurstafel gestanden. Deutsche-Bank-Analystin Silvia Cuneo gestehe dem MDAX-Titel aber noch etwas mehr Kurspotenzial zu. Sie habe in einer heute veröffentlichten Studie ihre Kaufempfehlung für die Delivery-Hero-Aktie bestätigt und das Kursziel von 83 auf 90 Euro angehoben.Delivery Hero-Aktie setze ihre Rekordfahrt der letzten Wochen fort. Seit Bekanntgabe der Woowa-Übernahme Mitte Dezember sei die Delivery Hero-Aktie bereits um rund 60% gestiegen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: