Haar (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Da möge noch einer behaupten, in Deutschland gäbe es keine geilen Firmen, die an die Börse kommen würden. Es komme einfach auf die Qualität des Unternehmens an. Schrott sollte dem Kapitalmarkt weiter fernbleiben. Aber zurück zu einem echten Highlight an Börsengängen aus 2017: Delivery Hero. Der Online-Marktplatz für Essenbestellungen habe sich zu einem wahren Helden an der Börse entwickelt. Im Sommer 2017 sei die Aktie zu Kursen von 25,50 Euro platziert worden.Das Platzierungsvolumen habe bei rund 1 Mrd. Euro gelegen, der Nettoerlös für das Unternehmen bei 465 Mio. Euro. Heute handle die Aktie bei Kursen von über 65 Euro, und das Unternehmen bringe es auf ein Gewicht von über 12 Mrd. Euro auf der Börsenwaage. Firmenchef Niklas Östberg habe sicherlich einen starken Job in den vergangenen Jahren gemacht. Durch kluge Zukäufe, aber auch strategische Verkäufe, hätten sich die Berliner stark aufgestellt. Ein Highlight sei sicherlich eine Transaktion in 2018 mit Takeaway.com gewesen. Delivery Hero habe seine deutschen Essenslieferdienste Lieferheld, pizza.de und Foodora an den Wettbewerber aus Holland verkauft. Die Transaktion habe einen Gegenwert von 930 Mio. Euro gehabt. Davon seien rund 508 Mio. in bar und der Rest in 9,5 Mio. Aktien von Takeaway.com geflossen. Seit der Bekanntgabe dieser Transaktion gehe es mit der Aktie richtig bergauf. In diesem Zeitraum habe sich die Aktie mehr als verdoppeln können.Operativ brumme das Geschäft von Delivery Hero in 2019 gewaltig. Östberg habe mehrfach die Prognose für den Umsatz anheben müssen. Nunmehr rechne der Firmenchef für das vergangene Jahr mit einem Umsatz zwischen 1,44 und 1,48 Mrd. Euro, nach zuvor 1,3 und 1,4 Mrd. Euro. Q3 2019 habe sich stark entwickelt und auch Q4 sollte sehr gut verlaufen sein. Delivery Hero habe den Umsatz in Q3 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast 120% steigern können. Begünstigt worden sei dies durch ein verbessertes Serviceangebot und gezielte Investitionen im Bereich der Kundenakquise. Das Asien-Segment habe attraktive Renditen mit niedriger als erwarteten Akquisitionskosten für Neukunden verzeichnet, die zu überdurchschnittlichen Wachstumsraten bei den Bestellungen geführt hätten. Auf Basis des bereinigten EBITDA rechne der Firmenchef für 2019 mit einem Verlust von 370 bis 420 Mio. Euro. Grund hierfür seien beschleunigte Investitionen in zusätzliche vertikale Angebote. Für das Segment Europa werde erwartet, dass in Q4 2019 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreicht werde. Fakt sei aber dennoch, dass das Unternehmen bis heute unverändert fette Verluste schreibe.Woowa sei Betreiber des südkoreanischen Online-Essenslieferservice. Im Zusammenhang mit der Transaktion habe Delivery Hero vertragliche Vereinbarungen zum Erwerb von ca. 82% der Anteile an Woowa mit einigen an Woowa beteiligten Finanzinvestoren und einigen Mitgliedern des Managements von Woowa abgeschlossen. Die Gegenleistung bestehe aus einer Barkomponente und der Ausgabe von neuen Aktien von Delivery Hero bei Vollzug der Transaktion. Weitere Anteilsinhaber, die ca. 6% der Anteile an Woowa halten würden, könnten der Transaktion zu den gleichen Bedingungen beitreten. Der Transaktion liege ein Unternehmenswert von Woowa auf bargeldloser und schuldenfreier Basis und vor bestimmten Anpassungen von ca. 4 Mrd. Dollar zu Grunde. Die Gegenleistung werde aus bis zu ca. 1,7 Mrd. Euro in bar und bis zu ca. 1,9 Mrd. Euro in neuen Delivery Hero-Aktien bestehen. Woowa habe in 2018 einen Umsatz von 242 Mio. Euro erzielt; ein Plus von gut 100% gegenüber dem Vorjahr bei einem EBITDA von 46 Mio. Euro. Auch in 2019 würden die Südkoreaner mit starkem Wachstum glänzen. Der Abschluss der Transaktion werde im 1. Halbjahr 2020 erwartet. Mit dieser Übernahme stärke das Unternehmen massiv die eigene Präsenz in Asien.Sobald Östberg den Deal vollzogen habe, werde sich der Börsenwert der Gesellschaft erneut immens erhöhen und sich vermutlich in Richtung der Marke von 15 Mrd. Euro nähern. Beim Umsatz dürfte das Unternehmen in 2020 die Marke von 2 Mrd. Euro gut knacken. Offen sei, wie das Unternehmen konkret den Baranteil finanzieren wolle. Klar: Östberg könne die Kasse auf den Putz hauen und Fremdkapital aufnehmen. Die Experten würden allerdings eine Barkapitalerhöhung zur Finanzierung der Transaktion für sehr wahrscheinlich halten. Die Aktie habe nach der Verkündung der Transaktion zu einer starken Rally angesetzt und das Papier auf neue Rekorde gehievt. Bei Kursen um 65 Euro sei die Aktie aus Sicht der Experten mehr als gut bezahlt. Zumal operative Gewinne auch in 2020 nicht erreicht werden dürften.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass es die Delivery Hero-Aktie wieder deutlich günstiger geben wird und raten daher zum Verkauf der Aktie. (Analyse vom 16.01.2020)