Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät die Delivery Hero-Aktie zu meiden. (Analyse vom 11.02.2022)



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (11.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der enttäuschende Ausblick des Lieferdienstes habe am Donnerstag für einen Crash gesorgt. Die Aktie von Delivery Hero sei auf Xetra um 30,4 Prozent abgesackt auf den niedrigsten Stand seit November 2019. Mehrere zuvor äußerst positive Analysten würden nun ihre Kursziele senken, ihre Kaufempfehlungen aber noch aufrechthalten. Die Börse sehe das anders: Die Talfahrt des DAX -Werts setze sich fort.Im frühen Xetra-Handel falle die Aktie von Delivery Hero um weitere zehn Prozent auf unter 42 Euro. Die Marktkapitalisierung sei auf etwa 11,5 Milliarden Euro gefallen. Zu besten Zeiten seien es mal 36 Milliarden gewesen.Der Essenslieferdienst, nach dem Wirecard -Skandal im Sommer in den DAX aufgerückt, habe 2021 vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) einen Verlust von 781 Millionen Euro gemacht, fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Und das werde im laufenden Geschäftsjahr nicht viel besser. Auch für 2022 erwarte Delivery Hero weitere Verluste.Selbst die erneuerten Kaufempfehlungen gleich mehrerer Banken würden heute nicht für eine Gegenbewegung bei dem DAX-Wert sorgen. J.P. Morgan, Barclays und Bernstein hätten zwar ihre Kursziele auf 80 bis 107 Euro zurückgeschraubt, würden aber unverändert zum Kauf der Aktien des Essenslieferanten raten. Goldman Sachs sehe statt bisher 150 Euro nun 130 Euro als Ziel.Die Analysten der LBBW hätten die Lieferdienst-Aktie gestern sogar hochgestuft - von "halten" auf "kaufen". Das Kursziel sei von 85 Euro auf 64 Euro gesenkt worden. Lediglich die Bank of America und Bryan Garnier hätten ihre Votings für Delivery Hero von "buy" auf "hold" gesenkt.Gabor Steingart, Chef von ThePioneer, schreibe in seinem Morning Briefing angesichts des Herdentriebs unter den Delivery Hero-Analysten von einer Blamage. Insgesamt hätten 13 Analysehäuser zum Kauf geraten, drei zum Halten - aber niemand zum Verkaufen. Diese Gleichförmigkeit sei nicht beruhigend, sondern verdächtig. Delivery Hero habe seit seinem DAX-Aufstieg keine Erfolge geliefert. Angesichts des immensen Werts, der vernichtet worden sei, schreibe er von "Delivery Zero"."Der Aktionär" habe um die Aktien von Essenslieferanten wie Delivery Hero einen großen Bogen gemacht. Wenn selbst in Corona-Zeiten trotz steigender Umsätze keine positiven Nettoergebnisse zustande kämen, werde das nach Ende der Pandemie wohl nicht leichter. Die Verluste des Bringdienstes und der aktuelle Ausverkauf an der Börse würden zeigen, dass das Geschäftsmodell auf wackeligen Rädern stehe.