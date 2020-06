Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Aktie des Online-Essenslieferanten Delivery Hero kenne fast kein Halten. Am heutigen Mittwoch sei das Papier auf 94,28 Euro geklettert und damit auf ein neues Rekordhoch. Im Ein-Jahres-Vergleich sei die Aktie hinter HelloFresh mit einem Plus von 124,4 Prozent der zweitstärkste Wert im MDAX. Am heutigen Tag habe unter anderem eine Kurszielanhebung aus dem Hause Jefferies beflügelt.Das Analysehaus habe das Kursziel für Delivery Hero von 80 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die industrielle, strategische und finanzielle Logik der ausschließlich auf die Auslieferung von Lebensmitteln spezialisierten Warenhäuser (Dmarts) sei bestechend, habe Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Zumal der Wettbewerb in diesem Marktsegment eher nachlasse. Delivery Hero wolle nach eigener Aussage bis Ende des Jahres 400 solcher Warenhäuser, die auch Cloud-basiert sein könnten, betreiben.Zuletzt habe die Aktie auch von der Spekulation um einen möglichen Aufstieg in den DAX profitiert. Hier dürfte Wirecard wohl bei der nächsten Index-Überprüfung im September rausfliegen. Delivery Hero sei einer der heißesten Kandidaten dafür, Wirecard zu ersetzen. Insbesondere beim Börsenumsatz könne das Unternehmen punkten. Hier habe Delivery Hero mit 11,4 Prozent die Nase klar gegen den Mitkonkurrenten Symrise vorn.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen. Der Stopp sollte zur Absicherung auf 66 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 24.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link