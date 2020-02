Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (11.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Delivery Hero habe am Dienstagmorgen per Trading-Update Einblicke in die Geschäftsentwicklung gegeben. Im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 sei der Essenslieferdienst demnach kräftig gewachsen. Und für das laufende Jahr setze sich das MDAX-Unternehmen ambitionierte Ziele.Delivery Hero habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2019 auf 2,46 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (plus 109 Prozent). Die eigene Prognose sei damit erfüllt und die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge beziffere das Unternehmen auf minus 29,6 Prozent.Profitiert habe Delivery Hero dabei von einem starken Anstieg des Bestellaufkommens auf der Plattform: Die Anzahl der Bestellungen sei 2019 um 80 Prozent auf 666 Millionen gestiegen, der Bruttowarenwert (GMV) um 66 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro.Überdurchschnittlich stark sei dabei die Entwicklung im Schlussquartal gewesen: Die Zahl der Bestellungen habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 216 Millionen beinahe verdoppelt (plus 99 Prozent). Der Quartalsumsatz sei sogar um 117 Prozent auf 483 Millionen Euro gestiegen.Nachdem sich die Aktie am Montag mit über drei Prozent Kursplus wieder dem Allzeithoch aus der Vorwoche angenähert habe, rutsche sie am Dienstagmorgen mit einem Minus von rund vier Prozent ans MDAX-Ende. Nach Einschätzung von Händlern dürften die EBITDA-Erwartungen nach den Zahlen gesenkt werden.Hinzu kämen Gewinnmitnahmen, denn auf 12-Monats-Sicht habe sich der Kurs in der Spitze mehr als verdoppelt. Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 33/2019 gefolgt sind, liegen aber immer noch über 60 Prozent vorne und sollten sich von dem aktuellen Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.02.2020)