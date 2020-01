Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

65,94 EUR -2,31% (07.01.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

65,98 EUR -2,51% (07.01.2020, 10:43)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (07.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Delivery Hero sei am heutigen Dienstag mit einem Minus von 1,8 Prozent der bislang größte Verlierer des Tages im MDAX. Dabei zeige sich der Index überwiegend freundlich. Insgesamt gebe es nur sieben Werte, die einen Verlust vorzuweisen hätten. Neben Delivery Hero seien das: METRO, Rocket Internet, Aroundtown, OSRAM, Aurubis und LEG Immobilien.Auch im Ein-Wochen-Vergleich gehöre die Aktie von Delivery Hero mit einem Minus von 4,3 Prozent zu den vier schwächsten Werten im MDAX. Noch schlechter würden hier nur Fraport, METRO und TeamViewer abschneiden. Allerdings sei das Papier von Delivery Hero zuvor auch extrem stark gelaufen. Im Ein-Monats-Vergleich sei die Aktie mit einem Plus von 36,8 Prozent nach wie vor der mit Abstand stärkste Wert im MDAX. Im Ein-Jahres-Vergleich rangiere Deliver Hero mit einem Plus von 120,4 Prozent auf Platz 3 der besten Werte im MDAX.Zuletzt würden allerdings Gewinnmitnahmen sowie eine Abstufung durch die Commerzbank auf den Kurs drücken. Die Commerzbank habe Delivery Hero nach der angekündigten Übernahme der südkoreanischen Woowa Brothers von "hold" auf "reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 62 Euro (aktueller Kurs: 66,30 Euro) angehoben. Ein solcher Deal wäre exzellent, so Analyst Stephan Klepp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger seien zuletzt aber zu entzückt gewesen angesichts eines Kurssprungs von 40 Prozent seit Bekanntgabe der Transaktion. Daher habe Klepp nun zu Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Essenslieferanten geraten.Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" im August vergangenen Jahres gefolgt seien, könnten sich mittlerweile über ein Kursplus von rund 50 Prozent freuen. Nach der jüngsten Rally sei eine Konsolidierung, wie sie derzeit erfolge, aber nicht ungewöhnlich. Um das positive Chartbild nicht zu gefährden, sollte das Papier aber spätestens im Bereich von 60 Euro wieder nach oben drehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)Mit Material von dpa-AFX