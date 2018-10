Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

37,42 EUR -5,79% (08.10.2018, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

37,40 EUR -5,36% (08.10.2018, 16:34)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (08.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Wertpapier sei am Montag um bis zu 10% eingebrochen und zähle damit zu den größten Verlierern im MDAX. Das Chartbild trübe sich immer weiter ein. Die Empfehlung des "Aktionär" sei jetzt ausgestoppt worden.Der Aktienkurs habe seine Talfahrt zu Wochenbeginn dramatisch beschleunigt und sei zweitweise bis in den Bereich von 35,80 Euro abgestürzt. Dabei sei mit dem Bruch der 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich von 40,78 Euro verlaufe, ein charttechnisches Verkaufssignal ausgelöst.Konkrete Meldungen, die als Ursache für den Kursrutsch dienen würden, habe es zunächst nicht gegeben. Direkte Konkurrenten wie Just Eat oder Takeaway würden sich am Montag deutlich besser schlagen. Eine leichte Kurszielsenkung von 42 auf 40 Euro durch die RBC ("Sector Perform") dürfte den Verkaufsdruck aber zusätzlich erhöht haben.Zwar könne sich der Titel im Tagesverlauf etwas stabilisieren, im Zuge des Kursrutschs sei er aber unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 40 Euro gefallen.Investierte Anleger sollten die Notbremse ziehen, um die Verluste zu begrenzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Delivery Hero-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2018)