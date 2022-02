Mit Material von dpa-AFX



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Delivery Hero hätten am Dienstag an ihre jüngste Erholung nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche angeknüpft. In dem wieder freundlichen Börsenumfeld hätten Anleger beim Essenslieferdienst kräftig zugegriffen. Die Aktie notiere derzeit knapp 13 Prozent im Plus.Die Papiere von Delivery Hero seien am Montag zunächst erstmals seit Oktober 2019 wieder unter 40 Euro gerutscht, bevor noch am selben Tag eine Erholung eingesetzt habe. Der heutige Rebound sei hauptsächlich auf die Nachricht zurückzuführen, dass Mitgründer und Unternehmenschef Niklas Östberg am vergangenen Donnerstag Aktien von Delivery Hero im Wert von fast 14 Millionen Euro erworben habe.Am Donnerstag habe der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick erschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht, bei 40 Euro könnten die Anteilsscheine aber vorerst ihren Boden gefunden haben. Die Credit Suisse habe denn auch am Dienstag geschrieben, der Kurseinbruch um mehr als 40 Prozent binnen weniger Tage sei übertrieben - und habe an ihrem positiven Votum für die Aktien festgehalten.Laut dem Credit-Suisse-Analysten Joseph Barnet-Lamb rücke mit den hohen Investitionen in den spanischen Lieferdienst Glovo die Bilanz von Delivery Hero ins Rampenlicht. Der Konzern wolle Glovo bis zum zweiten Quartal vollständig übernommen haben. Die aus der Ankündigung hoher Investitionen für Glovo resultierenden Sorgen hätten die Jahresziele für das Kerngeschäft überschattet, das noch im laufenden Jahr die Gewinnschwelle erreichen solle.Trotz der heutigen Erholung bleibe "Der Aktionär" bezüglich der Zukunft von Delivery Hero skeptisch. Das Unternehmen mache seit Jahren nur Verluste und müsse erstmal beweisen, dass es auch profitabel wirtschaften könne. Der Crash nach dem letzten Quartalsbericht zeuge zudem von einem zunehmenden Vertrauensverlust vonseiten der Investoren.Anleger bleiben der Aktie weiterhin fern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)