Der Aktienkurs von Delivery Hero ((ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) sei gestern nach der Veröffentlichung des Finanzberichts um über 30% gefallen. Während die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien, habe die Prognose für 2022 massiv enttäuscht. Das Unternehmen gehe davon aus, dass es in diesem Jahr auf Gesamtjahresbasis unrentabel bleiben werde. Normalerweise komme nach einem solch starken Rückgang eine Erleichterung, aber das sei heute nicht der Fall. Delivery Hero werde heute um weitere 7% niedriger gehandelt, da die Analysten begonnen hätten, ihre Empfehlungen und Kursziele für die Aktie zu senken.



Die Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), früher bekannt als Daimler, habe die vorläufigen Ergebnisse für 2021 bekannt gegeben. Der deutsche Automobilkonzern habe mitgeteilt, dass das bereinigte EBIT in der Sparte Mercedes-Benz & Cars 14 Mrd. Euro erreicht habe, während die bereinigte Umsatzrendite 12,7% erreicht habe. Das bereinigte EBIT in der Sparte Mobility habe 3,4 Mrd. Euro erreicht und die bereinigte Eigenkapitalrendite rund 22%. Die Ergebnisse seien besser ausgefallen als das Unternehmen in seiner Prognose für 2021 angedeutet habe.



Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) habe die vorläufigen Quartalszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 410,2 Mio. Euro und ein EBIT von 74,4 Mio. Euro gemeldet. Die EBIT-Marge habe damit 18,1% erreicht. Das Unternehmen erwarte weiterhin, dass die EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2022 19 bis 21% erreichen werde. Das Unternehmen erwarte außerdem, dass die EBIT-Marge mittelfristig auf ein nachhaltiges Niveau von über 20% steigen werde.



Einschätzungen von Analysten:



- Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) werde von der Société Générale mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel sei auf 96,00 Euro gesetzt worden.



- Jefferies stufe Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) auf "underperform" herab. Das Kursziel sei auf 53,00 Euro gesetzt worden. (11.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten mit großen Kurslücken in den Freitagshandel, so die Experten von XTB.Die schlechte Stimmung habe von einer weiteren Beschleunigung der US-Inflation hergerührt, die das Risiko einer aggressiveren Straffung der FED mit sich bringe. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei eher leer. Um 16:00 Uhr würden die vorläufigen Daten der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen für Februar veröffentlicht, aber dieser Wert habe in den letzten Monaten nur geringe Auswirkungen auf die Märkte gehabt.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach den gestrigen US-Inflationsdaten eine starke Abwärtsbewegung verzeichnet. Der deutsche Index habe sich von dem Widerstandsbereich zurückgezogen, der durch die untere Begrenzung des zuvor durchbrochenen Aufwärtstrendkanals und das 50%-Retracement der Anfang 2022 begonnenen Abwärtsbewegung markiert werde. Der Index sei heute unter die Unterstützungszone beim 38,2%-Retracement gefallen. Die Bullen hätten versucht, den Preis zu Beginn des heutigen europäischen Handels wieder über diese Zone zu drücken, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Angesichts des erneuten Tests des 38,2%-Retracements sollten sich Händler vor weiteren Ausverkäufen in Acht nehmen. In einem solchen Szenario wäre die nächste zu beachtende Unterstützung im Bereich von 15.200 Punkten zu finden.