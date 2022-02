Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (10.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Der DAX-Titel falle nach den heutigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf den tiefsten Stand seit April 2020. Analysten würden den Ausblick bemängeln, doch auch die Ergebnisse für 2021 könnten überhaupt nicht überzeugen. Manche Gewinnkennziffer sei dann doch hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben.Der Lieferdienst habe im Jahr 2021 eine bereinigte EBITDA-Marge auf den Bruttowarenumsatz (GMV) von -2,2 Prozent erreicht. Das Unternehmen selbst habe mit einer Marge von -2,0 Prozent gerechnet.Für das Geschäftsjahr 2022 erwarte das Management eine Marge von -1,1 Prozent und zudem einen GMV von 44 bis 45 Mrd. Euro. Laut den Experten von Jefferies seien das sechs Prozent weniger als der Analystenkonsens.DER AKTIONÄR sieht sich durch die Zahlen in seiner Einschätzung bestärkt, dass Anleger einen großen Bogen um die Delivery Hero-Aktie machen sollten, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 10.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link