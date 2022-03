Der hohe Energiebedarf beim Krypto-Mining sei zweifellos ein großer Nachteil von Bitcoin und Co. Ein stumpfes Verbot - zumal auf die EU begrenzt - halte "Der Aktionär" jedoch für den falschen Weg, da das Problem dadurch nur verlagert und Europa an Innovationskraft verlieren würde. Stattdessen müssten Lösungen gefunden werden, um die Energiebilanz zu verbessern. Die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen, was vielen Mining-Firmen alleine aus Kostengründen bereits tun würden, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Dass ein De-facto-Verbot von Bitcoin und Co in der EU zunächst abgewendet worden sei, habe gemessen an der Kursentwicklung am Kryptomarkt keine nennenswerten Auswirkungen gehabt. Der Bitcoin-Kurs arbeite im Bereich von 39.000 USD an einer Stabilisierung. Der Ukraine-Krieg und die nahende Zinswende in den USA könnten kurzfristig aber jederzeit für einen erneuten Anstieg der Volatilität sorgen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ein Gesetzentwurf, der faktisch ein Verbot bestimmter Kryptowährungen in der EU zur Folge gehabt hätte, habe bei der Abstimmung am gestrigen Montag keine Mehrheit gefunden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kryptobranche reagiere erleichtert. Nennenswerte Impulse für die Kursentwicklung von Bitcoin und Co habe es allerdings nicht gegeben.Grüne, Sozialdemokraten und Linke seien im EU-Parlament mit dem Versuch gescheitert, ein De-facto-Verbot der Digitalwährung Bitcoin zu ermöglichen. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Ausschuss für Wirtschaft und Währung habe am Montag gegen einen entsprechenden Änderungsantrag von Regeln für Krypto-Dienstleistungen gestimmt. Die "Markets in Crypto Assets"-Richtlinie (MiCA) solle auf Vorschlag der EU-Kommission erstmals einheitliche Regeln für Digital- und Kryptowährungen wie den Bitcoin schaffen.Der Änderungsantrag, der abgelehnt worden sei, hätte faktisch ein Verbot des energieintensiven Konsens- und Schutzverfahrens "Proof of work" (PoW) bedeutet, das zur Verifizierung von Transaktionen im Netzwerk des Bitcoins und anderen Kryptowährungen Verwendung finde. Dabei müssten mittels Spezialrechnern sehr aufwendige Rechenaufgaben gelöst werden - ein Prozess, der "Mining" genannt werde. Der große Energiebedarf dieser Berechnungen sorge bereits seit Jahren für hitzige Debatten über die Nachhaltigkeit von Kryptowährungen. Je höher der Bitcoin-Preis steige, desto mehr sogenannte Bitcoin-Miner um das Schürfen neuer Münzen konkurrieren würden. Damit würden die Komplexität der Rechenaufgaben und somit der Energieverbrauch steigen.Für einen Alternativantrag ohne ein explizites Verbot des "Proof-of-work"-Verfahrens habe eine Mehrheit gestimmt: 32 Abgeordnete seien dafür gewesen, 24 dagegen, 3 Abgeordnete hätten sich enthalten. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssten sich nun noch auf eine gemeinsame Position einigen.Stefan Berger (CDU), der für den MiCA-Bericht im Ausschuss als Berichterstatter zuständig gewesen sei und dessen Vorschlag nun angenommen worden sei, habe von einem ersten Etappensieg gesprochen.Der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen habe sich hingegen enttäuscht gezeigt. "Jetzt werden die Standards für nachhaltige Krypto-Assets vermutlich woanders wie in den USA gesetzt", habe Andresen gesagt. "Krypto-Assets und vor allem die dahinterstehende Blockchain-Technologie bieten einige Chancen. Wir dürfen aber die Augen vor der verheerenden ökologischen Bilanz und der ungleichen Verteilung nicht verschließen."