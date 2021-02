München (www.aktiencheck.de) - Ein Blick auf den MSCI Small Cap-Index und den MSCI Mid Cap-Index zeigt: Europäische Nebenwerte haben in diesem Jahr bereits beachtliche Kursgewinne erzielen können und schlugen sich besser als ihre großen Brüder, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck Privatbankiers.



Wenngleich das Tempo des Anstiegs wohl nicht beibehalten werden könne, sehe Decker für die kommenden Monate dennoch weiterhin erhebliches Potenzial. Der Grund: Konjunkturell würden wir uns in der frühzyklischen Phase befinden. Historisch betrachtet würden in solchen Zeiten gerade Small und Mid Caps profitieren, da sich in diesem Marktsegment viele zyklische Werte befinden würden. Dennoch hätten zuletzt nur wenige Marktteilnehmer Small und Mid Caps auf dem Radar. Das dürfte sich in den kommenden Monaten ändern. Denn in diesem Marktsegment würden sich viele innovative und wachstumsstarke Unternehmen tummeln, die bei weiterer Entschärfung der Corona-Pandemie nun wieder kräftigen Rückenwind erhalten sollten.



Besonders vielversprechend sei der Blick ins Vereinigte Königreich (UK). Viele Unternehmen seien hier, neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie, vor allem infolge des Brexits ohne größere Differenzierungen unisono hart abgestraft worden - manche jedoch zu Unrecht. Gestützt durch Notenbank und Regierung sollte die Wirtschaft in UK die Folgen des Brexits und der Corona-Pandemie nach und nach überwinden können. Steuersenkungen, Beschäftigungsprogramme und groß angelegte Garantien würden wahrscheinlich für eine lange Zeit bestehen bleiben, zusammen mit niedrigen Zinssätzen. Kleinere und mittelgroße Unternehmen, die mit einer gewissen Flexibilität auf die Herausforderungen reagieren könnten, dürften die besten Chancen haben, schnell wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Während Small und Mid Caps im Euroraum die Erholung bereits gut eingepreist hätten, würden die kleineren und mittleren Unternehmen im Vereinten Königreich dieser Entwicklung vielfach allerdings noch hinterherhinken. (10.02.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.