Bonn (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des gestrigen Tages lasteten gleich zwei Faktoren auf dem EUR/USD-Wechselkurs, so die Analysten von Postbank Research.



Zum einen habe EZB-Ratsmitglied Olli Rehn den Euro geschwächt, indem er verkündet habe, dass die Inflationsentwicklung der Eurozone zu schwach sei und einige seiner EZB-Ratskollegen über die Möglichkeit von Leitzinssenkungen nachdenken würden. Zum anderen sei der US-Dollar als "sicherer Hafen" vor dem Hintergrund des Rücksetzers an den Aktienmärkten nachgefragt worden. Im weiteren Tagesverlauf seien die Risikosorgen der Anleger allerdings durch gute Makrodaten wieder beruhigt worden. Dabei sei nicht nur der durch neue Abschottungsmaßnahmen ausgelöste Rückgang des Wirtschaftsvertrauens in der Eurozone im Januar um 0,9 auf 91,5 Punkte wesentlich geringer ausgefallen als befürchtet.



In den USA wiederum habe die Anzahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit 847.000 erfreulicherweise unter den Erwartungen gelegen. Laut der Schnellschätzung zum US-Wirtschaftswachstum habe sich das BIP zwar mit einem annualisierten Anstieg von vier Prozent leicht schwächer als die Konsensschätzung, die von 4,2 Prozent ausgegangen sei, aber damit immer noch robust präsentiert. Im Zuge der insgesamt positiven Entwicklung der Datenpunkte habe die geringere Nachfrage nach "sicheren Häfen" dafür gesorgt, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro nachgegeben habe. (29.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.