Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen einige interessante Stimmungsindikatoren zur Veröffentlichung an, so die Analysten der NORD LB.Das Highlight der Woche würden dann zweifellos die Angaben zum ISM PMI Manufacturing am Donnerstag sein. Der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrieunternehmen sei weiterhin der prominenteste Stimmungsindikator für die nordamerikanische Volkswirtschaft, obwohl die USA ja eigentlich das Musterbeispiel einer modernen Dienstleistungsgesellschaft seien. Im Februar würden die Analysten der NORD LB bei der Zeitreihe mit einem nur ganz leichten Rückgang rechnen. Damit würde weiterhin klar ein Wachstum der ökonomischen Aktivität angezeigt.Im Fokus stünden dürfte zudem der Vortrag des neuen FED-Präsidenten Jerome Powell vor dem amerikanischen Kongress am Mittwoch. Außerdem müsste vor der am kommenden Sonntag angesetzten Wahl zum italienischen Parlament langsam die Spannung steigen. (26.02.2018/ac/a/m)