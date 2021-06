Unternehmensnachrichten:



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe mitgeteilt, dass einer der Drittanbieter, mit denen das Unternehmen zusammenarbeite, einem Hackerangriff zum Opfer gefallen sei. Infolgedessen seien Daten von über drei Millionen Kunden von Volkswagen und AUDI gestohlen worden. Das Datenleck betreffe vor allem Kunden aus den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen habe nach eigenen Angaben rund 90 Tausend Kunden kontaktiert, deren besonders sensible Daten gestohlen worden seien. Volkswagen habe den betroffenen Kunden Kreditschutz angeboten.



Die Schweiz habe am Sonntag in einer Volksabstimmung eine Reihe von umweltfreundlichen Vorschlägen abgelehnt. Einer der Vorschläge habe darauf abgezielt, den Einsatz von künstlichen Pestiziden zu verbieten, während der andere darauf abgezielt habe, die Subventionen für Landwirte zu erhöhen, die auf den Einsatz von künstlichen Pestiziden verzichten würden. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF), das ein großes Agrargeschäft habe, habe die Ergebnisse des Referendums begrüßt.



TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) habe eine Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) bekanntgegeben. Die beiden Unternehmen würden zusammenarbeiten, um Innovationen und die digitale Transformation von Arbeitsplätzen im industriellen Umfeld voranzutreiben. (14.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren in der ersten Handelssitzung der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.In den meisten Fällen hätten sich die Indices jedoch von ihren Tageshochs zurückgezogen. Der deutsche Leitindex habe zum ersten Mal in der Geschichte den Bereich von 15.800 Punkten getestet, aber die Bullen seien nicht in der Lage gewesen, diese Gewinne zu halten. Der Wirtschaftskalender sei heute leer, daher könnte die Sitzung etwas gedämpft sein.