Die Aussichten für zukünftiges Wachstum seien durch das steigende Bedürfnis nach Cloud-Lösungen, zwar hoch - "Der Aktionär" rät dennoch noch etwas Zeit nach dem IPO verstreichen zu lassen. Datadog wird auf die Watchlist gesetzt, so Thobias Quaß. (Analyse vom 04.02.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Datadog-Aktie:



Nasdaq-Aktienkurs Datadog-Aktie:

47,02 USD +3,89% (04.02.2020, 16:23)



ISIN Datadog-Aktie:

US23804L1035



WKN Datadog-Aktie:

A2PSFR



Ticker-Symbol Datadog-Aktie Nasdaq:

DDOG



Kurzprofil Datadog Inc.:



Datadog Inc. (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Nasdaq Ticker-Symbol: DDOG) ist eine Überwachungs- und Analyseplattform für Entwickler, IT-Betriebsteams und Geschäftsanwender im Cloud-Zeitalter. Die SaaS-Plattform integriert und automatisiert die Überwachung der Infrastruktur, die Überwachung der Anwendungsleistung und das Protokollmanagement, um eine einheitliche Echtzeitüberwachung des gesamten Technologie-Stacks zu ermöglichen. Datadog wird von Unternehmen jeder Größe und in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, um die digitale Transformation und Cloud-Migration zu ermöglichen, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Betrieb und Geschäftsteams zu fördern, die Markteinführungszeit für Anwendungen zu verkürzen oder die Zeit bis zur Problemlösung zu verkürzen. (04.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Datadog-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Datadog Inc. (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Nasdaq Ticker-Symbol: DDOG) unter die Lupe.Im September 2019 habe der Börsengang von Datadog - einem US-amerikanischem Analyse- und Monitoring-Dienstleister - in aller Stille stattgefunden. Dabei sei das Unternehmen ein rasanter Aufsteiger beim Trendthema Cloud-Services. Die Aktie habe seit dem IPO im September 78 Prozent zugelegt und werde mittlerweile für das 30Fache des für 2019 erwarteten Gesamtumsatzes gehandelt. Zu teuer?Immerhin wachsen könne die Datagroup. Für das dritte Quartal 2019 weise das 2010 gegründete Unternehmen einen gegenüber dem Vorjahr um 88 Prozent gestiegenen Umsatz von 96 Millionen Dollar aus. Für das Gesamtjahr (Bericht am 13. Februar) werde ein Umsatz von 350 bis 352 Millionen Dollar erwartet.Befeuert werde das zukünftige Wachstum durch die steigende Kundenzahl. Im September 2019 habe Datadog 727 Kundenverträge im Wert von jährlich mindestens 100.000 Dollar Umsatz - ein Plus von 93 Prozent zum Vorjahr.Datadog biete eine cloudbasierte Analyse- und Monitoringdienstleistung für Unternehmen an, die all ihre digitalisierten Maschinen und Abläufe auf einen Blick kontrollieren und warten möchten. In Unternehmen, die immer mehr auf Informationstechnologie und Automation setzen würden, eine zunehmend benötigte Plattform.Die Aktie sei knapp ein Dritteljahr nach Börsengang noch in einer charttechnisch volatilen Phase und daher aktuell ein riskantes Investment. Mit weit über zehn Milliarden Dollar und einem 2019er KUV von 30 scheine der All-in-One Cloud-Dienstleister auf den ersten Blick überbewertet.